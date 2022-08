Candidati Lazio, tutti i leader in corsa e le sfide principali (Di martedì 23 agosto 2022) I testa a testa tra i leader: collegio plurinominale Lazio 1 Po1 Lazio. Uno scontro pesante, decisivo, sul cielo di questo collegio che assisterà a nomi importanti come capilista delle forze politiche: per i Democratici e progressisti si conferma in corsa per un posto alla Camera il governatore Nicola Zingaretti, due volte vincitore alla presidenza della Regione Lazio, il quale cercherà di strappare quanti più voti possibili alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Uno dei quartieri in cui la sfida sarà più accesa è proprio quello della Garbatella, sito in cui Zingaretti ha il suo quartier generale (con annessi voti) e, non casualmente, anche il luogo dove è cresciuta la Meloni. Ma i municipi in cui si battaglia sono anche il I, il II, III, IV, V e VI. Gli altri capilista non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) I testa a testa tra i: collegio plurinominale1 Po1. Uno scontro pesante, decisivo, sul cielo di questo collegio che assisterà a nomi importanti come capilista delle forze politiche: per i Democratici e progressisti si conferma inper un posto alla Camera il governatore Nicola Zingaretti, due volte vincitore alla presidenza della Regione, il quale cercherà di strappare quanti più voti possibili alladi Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Uno dei quartieri in cui la sfida sarà più accesa è proprio quello della Garbatella, sito in cui Zingaretti ha il suo quartier generale (con annessi voti) e, non casualmente, anche il luogo dove è cresciuta la Meloni. Ma i municipi in cui si battaglia sono anche il I, il II, III, IV, V e VI. Gli altri capilista non ...

CorriereCitta : Candidati Lazio, tutti i leader in corsa e le sfide principali - LALAZIOMIA : Candidati nel Lazio: destra all'assalto, incognita Calenda. Liste chiuse, ora parte la sfida - CiociariaO : Elezioni, giochi fatti. Si corre per i voti. Nel Lazio le sfide tra i leader Chiusi i termini per il deposito delle… - UBrignone : RT @laura_corrotti: ???? In bocca al lupo a tutti i candidati di Fratelli d’Italia per la sfida del 25 settembre. Per una Regione Lazio libe… - rep_roma : Candidati nel Lazio, alla Camera tutti i testa a testa tra i leader [aggiornamento delle 08:15] -