Beffa in arrivo per Galliani? Monza, si complica il colpo di coda (Di martedì 23 agosto 2022) Inizio di campionato molto difficile per il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club brianzolo continua ad essere attivo sul mercato. Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è una delle squadre regine di questo calciomercato. Il club brianzolo ha effettuato una serie incredibili di acquisti (oltre una decina) e non ha alcuna intenzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 agosto 2022) Inizio di campionato molto difficile per ildi Berlusconi e. Il club brianzolo continua ad essere attivo sul mercato. Ildi Adrianoe Silvio Berlusconi è una delle squadre regine di questo calciomercato. Il club brianzolo ha effettuato una serie incredibili di acquisti (oltre una decina) e non ha alcuna intenzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiorgioFreschi : GINEVRA #TADDEUCCI È MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA 10KM FEMMINILE! L’azzurra nuota una gara stupenda ma nel finale si pi… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, intreccio con il #ManchesterUnited: altra beffa per i bianconeri? - infoitsport : Mercato Juventus, altra beffa in arrivo dal Manchester United? - ZonaBianconeri : RT @CalcioPillole: #Juventus, intreccio con il #ManchesterUnited: altra beffa per i bianconeri? - CalcioPillole : #Juventus, intreccio con il #ManchesterUnited: altra beffa per i bianconeri? -