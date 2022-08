Riccardo Fogli | “Devo vivere ancora qualche anno | mia figlia ha bisogno di me”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ospite del programma radiofonico “Il Lunatici”,torna indietro con la memoria a quando, 40 anni fa, vinse il “Festival di Sanremo” con “Storie di tutti i giorni”. “Di quella serata sanremese mi ricordo il mio impresario che corre verso di me dicendo ‘ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto. Albano e Romina secondi con Felicità’ – racconta – Fu una notte fortissima. Appena arrivati in albergo, dal niente sbucò Adriano Celentano. Lo sapevano tutti tranne me. Adriano arrivò fuori, non sapevo neanche se fosse vero. C’erano quaranta fotografi ad immortalarci. Fotografano Celentano insieme a questo ragazzo, me, che aveva appena vinto il Festival. Io avevo venduto milioni di copie con i dischi, partendo da Piccola Ketty, Noi due nel Mondo e nell’Anima, Pensiero. E poi da solista. Ma Sanremo è Sanremo”. “Come entro nei Pooh? Ero a ...