NASCAR Cup Series | Watkins Glen | Larson svetta nel duello contro Elliott e torna a vincere

(Di lunedì 22 agosto 2022) Kyleha vinto la prova didellaCup2022. Quarta gioia in carriera su road course per il #5 del gruppo, abile nell’imporsi di conquistare lo Stato di New York con una ripartenza perfetta nel finale. Il californiano ha ottenuto la seconda affermazione della stagione, la 18ma in carriera. Dopo un ritardo di due ore per ‘fulmini nell’area’ ed un violento acquazzone, Chase(Hendrick Motorsports #9) ha guidato il grippo verso la green flag. Per ragioni di sicurezza la direzione gara non ha permesso la partenza side-by-side, una decisione persa in via eccezionale vista l’assenza di sessioni ufficiali sul bagnato per le ‘Next Gen’. Il campione 2020 ha tenuto il primato per alcuni giri prima di cedere il passo a Michael McDowell ( Front Row ...

Così Kimi Raikkonen ha commentato la Qualifica della Sprintche lo ha visto protagonista e titolare del 27esimo crono finale su 39 piloti iscritti. Il campione del mondo in F1 nel 2007 con ...L'appuntamento è sempre più vicino: domenica 21 agosto, Kimi Raikkonen compirà il suo esordio ufficiale in una garaSprintal volante del team Trackhouse Racing. L'evento, in programma sul circuito di Watkins Glen , concretizzerà uno degli obiettivi più seguiti finlandese, il quale, anche nel corso della ... NASCAR, il Glen accoglie la Cup Series con l'avvincente lotta per i Playoffs e Kimi Raikkonen The start of NASCAR's Cup Series race at Watkins Glen International on Sunday was being delayed by bad weather. Lightning strikes in the area of the track in New York's Finger Lakes caused the delay.Chase Elliott clinch the 2022 NASCAR Cup Series regular-season championship after the first stage of the Go Bowling at The Glen on Sunday.