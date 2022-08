Napoli amichevole con la Juve Stabia per presentare i nuovi acquisti, ingresso gratuito (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Napoli gioca in amichevole con la Juve Stabia allo stadio Diego Armando Maradona, appuntamento mercoledì alle ore 18.00. Una bellissima iniziativa quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis che apre le porte del Maradona ai suoi tifosi. amichevole Napoli-Juve Stabia come entrare allo stadio gratuitamente Ecco il comunicato ufficiale che spiega anche le modalità di come entrare allo stadio per l’amichevole Napoli-Juve Stabia. Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Verrà disputata una partita amichevole di allenamento contro la Juve ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilgioca incon laallo stadio Diego Armando Maradona, appuntamento mercoledì alle ore 18.00. Una bellissima iniziativa quella deldi Aurelio De Laurentiis che apre le porte del Maradona ai suoi tifosi.come entrare allo stadio gratuitamente Ecco il comunicato ufficiale che spiega anche le modalità di come entrare allo stadio per l’. Il nuovosarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Verrà disputata una partitadi allenamento contro la...

