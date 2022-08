Maltrattamenti e violenze in Rsa: licenziati 13 dipendenti (Di lunedì 22 agosto 2022) Tredici operatori sanitari della Rsa Stella Maris di Manfredonia (Foggia) sono stati licenziati. Lo comunica la Cooperativa Santa Chiara, che gestisce della "Stella Maris" dal 2017, che far sapere che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Tredici operatori sanitari della Rsa Stella Maris di Manfredonia (Foggia) sono stati. Lo comunica la Cooperativa Santa Chiara, che gestisce della "Stella Maris" dal 2017, che far sapere che ...

