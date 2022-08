Le due ragazze, amiche dagli Anni 90, hanno scelto di mostrarsi per quello che sono, unite e al naturale (Di lunedì 22 agosto 2022) Un selfie in vacanza insieme: tanto è bastato per riaccendere i ricordi nei nostalgici dei vecchi programmi tv degli Anni 90. Protagoniste dello scatto social che ha solleticato i follower sono Laura Freddi e Cristina Quaranta, due delle protagoniste di Non è la Rai. Che hanno condiviso con i follower la loro reunion. Non è la Rai: il programma che ha cambiato la tv italiana compie 30 Anni X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 agosto 2022) Un selfie in vacanza insieme: tanto è bastato per riaccendere i ricordi nei nostalgici dei vecchi programmi tv degli90. Protagoniste dello scatto social che ha solleticato i followerLaura Freddi e Cristina Quaranta, due delle protagoniste di Non è la Rai. Checondiviso con i follower la loro reunion. Non è la Rai: il programma che ha cambiato la tv italiana compie 30X ...

Corriere : Bruno Danovaro, ex campione di boxe, salva due ragazze molestate da ubriachi - elio_vito : Due ragazze aggredite perché si stavano baciando?? E la destra, che applaudì all'affossamento del DdlZan contro le d… - nzingaretti : A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In… - Ghost424 : @FrancyMasse @Wendy65872240 Infatti lui non ha strumentalizzato il dolore delle due ragazze a fini elettorali,bravo… - FabioSudetti : @HoaraBorselli Ma il 9/8 visto che lo spregevole atto è stato compiuto da un italiano su due ragazze francesi dove… -