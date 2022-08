iPhone usato per un risparmio super (Di lunedì 22 agosto 2022) Perché un iPhone usato è meglio di uno nuovo? Perché costa molto meno, è in garanzia per un anno e riceve gli aggiornamenti da Apple per diversi anni ancora. In più, potresti amare un particolare modello non più in vendita ufficialmente come può essere iPhone X, il primo modello presentato da Apple senza tasto centrale e con il notch. Galaxy S22/+/Ultra con questi sconti non li puoi perdere iPhone usato, i modelli disponibili Acquista su Amazon Apple iPhone 8, display 4,7 pollici, 64 GB di memoria interna Red (Ricondizionato) Prezzo: 223€ Acquista su Amazon Apple iPhone XS, display da 5,8 pollici, 64GB Grigio Siderale (Ricondizionato) Prezzo: 289€ Acquista su Amazon Apple iPhone 8, 64GB, Grigio Siderale (Ricondizionato) Prezzo: 198,50€ ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 22 agosto 2022) Perché unè meglio di uno nuovo? Perché costa molto meno, è in garanzia per un anno e riceve gli aggiornamenti da Apple per diversi anni ancora. In più, potresti amare un particolare modello non più in vendita ufficialmente come può essereX, il primo modello presentato da Apple senza tasto centrale e con il notch. Galaxy S22/+/Ultra con questi sconti non li puoi perdere, i modelli disponibili Acquista su Amazon Apple8, display 4,7 pollici, 64 GB di memoria interna Red (Ricondizionato) Prezzo: 223€ Acquista su Amazon AppleXS, display da 5,8 pollici, 64GB Grigio Siderale (Ricondizionato) Prezzo: 289€ Acquista su Amazon Apple8, 64GB, Grigio Siderale (Ricondizionato) Prezzo: 198,50€ ...

m_longo1967 : RT @crypto_gateway: Tratto da una delle interviste moleste che stiamo facendo: “Ho usato il mio ultimo stipendio per fare un trade in lev… - giannifioreGF : #iPhone usato per un risparmio super - BonoVoxel : RT @crypto_gateway: Tratto da una delle interviste moleste che stiamo facendo: “Ho usato il mio ultimo stipendio per fare un trade in lev… - crypto_gateway : Tratto da una delle interviste moleste che stiamo facendo: “Ho usato il mio ultimo stipendio per fare un trade in… - ludecri777 : @BridgetJ__ @soloioenessuno Ciao. Amazon ma, come ti è stato già giustamente detto, Trendevice è un sito serio che… -