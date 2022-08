"Il video di Piacenza...". Corradino Mineo smentito in diretta da Salvini: figuraccia epica, balbetta | Video (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Video dello stupro in strada di Piacenza "Giorgia Meloni non l'avrebbe mai pubblicato. Solo che l'aveva pubblicato Matteo Salvini, e due ore dopo è dovuta corrergli dietro". Corradino Mineo, ospite in studio di Controcorrente su Rete 4 si lancia in una improvvida lettura "indiscreta" di quanto accaduto nelle ultime ore. La polemica è nota: la Meloni sui social pubblica una parte del Video, censurata, dell'aggressione di una donna ucraina da parte di un richiedente asilo africano. Enrico Letta e Pd hanno parlato di scelta indegna, una strumentalizzazione in campagna elettorale, e la leader di FdI ha replicato accusando la sinistra di usare la vicenda per colpirla, senza peraltro dire una parola sulla violenza in sé. Ma secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildello stupro in strada di"Giorgia Meloni non l'avrebbe mai pubblicato. Solo che l'aveva pubblicato Matteo, e due ore dopo è dovuta corrergli dietro"., ospite in studio di Controcorrente su Rete 4 si lancia in una improvvida lettura "indiscreta" di quanto accaduto nelle ultime ore. La polemica è nota: la Meloni sui social pubblica una parte del, censurata, dell'aggressione di una donna ucraina da parte di un richiedente asilo africano. Enrico Letta e Pd hanno parlato di scelta indegna, una strumentalizzazione in campagna elettorale, e la leader di FdI ha replicato accusando la sinistra di usare la vicenda per colpirla, senza peraltro dire una parola sulla violenza in sé. Ma secondo ...

matteosalvinimi : Fenomeni PD. Il problema non sono i clandestini che stuprano, ma i tweet di Salvini. 1 settembre sarò a #Piacenza,… - SimoneAlliva : La diffusione del video che mostra lo #stupro di una donna a Piacenza 'è un fatto astrattamente riconducibile a ipo… - RossomandoPd : Anni passati a scrivere norme e a cercare di tutelare e proteggere le vittime di violenze sessuali e poi basta un v… - Thelma02559007 : RT @fratotolo2: L’ipocrisia dem della fisioterapista @rulajebreal ??il 30 luglio, pubblica il video dell’uccisione del nigeriano a Civitan… - vivere_svizzera : RT @Poghos2003: In 24h hanno: -festeggiato l'omicidio di una 30enne -condannato il video di uno stupro e non lo #stupro -appiccicato i gay… -