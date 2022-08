I nuovi NFT dei Sacramento Kings

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Sulle orme di molti altri giganti dello sport americano, i, società di pallacanestro iscritta al campionato NBA, hanno annunciato il lancio di una collezione NFT. La raccolta, sviluppata dall’azienda Ankr, si chiamerà Laidback Lions, e sarà composta da 80 Non Fungible Token- in vendita al prezzo di $500- raffiguranti Slamson, il leone simbolo del team. All’acquisto dei contenuti saranno legati diversi vantaggi, come la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi con il presidente del club e di disporre di una corsia preferenziale per acquistare biglietti per le partite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

