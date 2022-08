Guzzanti e Orsina | “L’accanimento anti Meloni è un boomerang Tutti se ne accorgono tranne Letta”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Giovannie Paoloda due tribune diverse bocciano senza sconti la campagna elettorale dipolarizzata contro Giorgia. L’ ordinario di Storia Contemporanea e direttore della School of Government della Luiss e l’editorialsita ed ex parlamentare rispettivamente da Libero e dal Giornale esaminano questa “deriva” della sinistra. E quanto soprattutto la cosa produca un effettoper chi la cavalca. Il professoresi sofferma a lungo nell’intervista di Fausto Carioti sul presidenzialismo, sul rischio astensione alle prossime elezioni e sulla crisi dei partiti. Riguardo alla campagna “ad personam” contro la leader di FdI si dice niente affatto stupito e risponde con parole pesssime. Campagna ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

David AllegrantiIn politica, ha scritto George Lakoff, autore del celebre Non pensare all’elefante, "vince chi costringe gli avversari a giocare sul proprio terreno. Vince chi mette i propri rivali ne ...Ci fa ridere da sempre, fuori e dentro serie cult. Ma in attesa di rivederla in Boris, la più piccola della famiglia comica per eccellenza ci racconta un desiderio. Serissimo ...