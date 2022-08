Greta Thunberg accusa: “Dopo 4 anni poco è cambiato in Svezia” (Di lunedì 22 agosto 2022) STOCCOLMA – . Era infatti l’agosto del 2018 quando una ragazzina di Stoccolma iniziò a non andare a scuola il venerdì per chiedere ai politici svedesi di affrontare il tema del cambiamento climatico. Era il periodo elettorale e Dopo poche settimane vinse nuovamente la coalizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Greta rilancia il ‘bla bla bla’ al Cop26: “I veri leader siamo noi” Cambiamenti climatici l’ultimo decennio è “il più caldo” Il ghiacciaio della Marmolada è a rischio Greta Thunberg candidata al Premio Nobel Cop26, Slow Food: «Interventi concreti per mettere al centro l’agroecologia e la giustizia sociale» Svizzera risultati elezioni: clamoroso Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 agosto 2022) STOCCOLMA – . Era infatti l’agosto del 2018 quando una ragazzina di Stoccolma iniziò a non andare a scuola il venerdì per chiedere ai politici svedesi di affrontare il tema del cambiamento climatico. Era il periodo elettorale epoche settimane vinse nuovamente la coalizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::rilancia il ‘bla bla bla’ al Cop26: “I veri leader siamo noi” Cambiamenti climatici l’ultimo decennio è “il più caldo” Il ghiacciaio della Marmolada è a rischiocandidata al Premio Nobel Cop26, Slow Food: «Interventi concreti per mettere al centro l’agroecologia e la giustizia sociale» Svizzera risultati elezioni: clamoroso

