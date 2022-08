Fratellini rischiano di annegare tra le onde per un pallone: il più piccolo è in gravi condizioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Una domenica di paura e apprensione quella di ieri, 21 agosto, sulle spiagge di Fondi, a circa 50 km in direzione sud da Latina: qui, due Fratellini in vacanza proprio sul litorale – tra Terracina e Sperlonga – hanno rischiato di perdere la vita tra le onde del mare, per una sciocchezza. Uno dei due, il più piccolo di soli 11 anni, è stato salvato solamente in extremis, per poi essere trasferito d’urgenza a Roma in eliambulanza. rischiano di annegare per recuperare un pallone Come riportato da il Messaggero, si tratterebbe di due ragazzini – rispettivamente 11 e 15 anni – che si erano tuffati in mare per cercare di recuperare un pallone alla deriva. Qualcosa però, durante la nuotata, è andato storto: la correte era troppo forte, li ha trascinati al largo, impedendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Una domenica di paura e apprensione quella di ieri, 21 agosto, sulle spiagge di Fondi, a circa 50 km in direzione sud da Latina: qui, duein vacanza proprio sul litorale – tra Terracina e Sperlonga – hanno rischiato di perdere la vita tra ledel mare, per una sciocchezza. Uno dei due, il piùdi soli 11 anni, è stato salvato solamente in extremis, per poi essere trasferito d’urgenza a Roma in eliambulanza.diper recuperare unCome riportato da il Messaggero, si tratterebbe di due ragazzini – rispettivamente 11 e 15 anni – che si erano tuffati in mare per cercare di recuperare unalla deriva. Qualcosa però, durante la nuotata, è andato storto: la correte era troppo forte, li ha trascinati al largo, impedendo ...

