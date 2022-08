Elezioni politiche: entro stasera la presentazione delle liste ELENCO COLLEGI PUGLIA Candidature, in corso da ieri (Di lunedì 22 agosto 2022) Alle 20 scade il termine. La presentazione delle liste di candidati alle Elezioni politiche in programma il 25 settembre deve avvenire alle cancellerie delle Corti d’Appello. (immagine: fac simile schede Elezioni politiche 2018, fonte ministero dell’Interno) —– Dall’allegato della Gazzetta ufficiale 321/2020: COLLEGI uninominali per la Camera dei deputati (PUGLIA, 10 seggi) PUGLIA – U01 Foggia Accadia Alberona Anzano di PUGLIA Ascoli Satriano Biccari Bovino Candela Carapelle Carlantino Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di PUGLIA Castelluccio dei Sauri Castelluccio Valmaggiore Castelnuovo della Daunia Celenza Valfortore Celle di San ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) Alle 20 scade il termine. Ladi candidati allein programma il 25 settembre deve avvenire alle cancellerieCorti d’Appello. (immagine: fac simile schede2018, fonte ministero dell’Interno) —– Dall’allegato della Gazzetta ufficiale 321/2020:uninominali per la Camera dei deputati (, 10 seggi)– U01 Foggia Accadia Alberona Anzano diAscoli Satriano Biccari Bovino Candela Carapelle Carlantino Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio diCastelluccio dei Sauri Castelluccio Valmaggiore Castelnuovo della Daunia Celenza Valfortore Celle di San ...

sentonyiwobi : Amici, dopo 4 anni e mezzo intensi e dopo un’esperienza vissuta con l’orgoglio di servire l’Italia, ho manifestato… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Giorgiolaporta : Alle #ElezioniPolitiche22 chi voterai? Come da tradizione lanciamo dalla nostra piattaforma il #sondaggio elettora… - m_dazzi : RT @perchetendenza: 'Tremonti': Perché ha annunciato a #mezzorainpiu la sua candidatura con Fratelli d'Italia alle prossime elezioni politi… - Pierfra81893656 : RT @11Giuliano: Le elezioni politiche in Italia,sono influenzate dagli usa per continuare il percorso della sinistra fallita. -