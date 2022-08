Donna muore in casa per una puntura di calabrone: aveva 66 anni (Di lunedì 22 agosto 2022) Roccagorga. I calabroni infestano i nostri giardini e le nostre case durante tutta l’estate. Anche senza allergie, la loro puntura può risultare molto pericolosa per le persone. La puntura di calabrone è piuttosto dolorosa e, in soggetti sensibili e predisposti, può portare a conseguenze spiacevoli, talvolta severe. Il calabrone, un rischio per l’estate Il rischio di incorrere nella puntura di calabrone è più elevato durante i mesi caldi, per via della loro aumentata presenza. Di fatto, con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di trascorrere tempo all’aria aperta e in mezzo alla natura, così come aumenta la presenza degli stessi calabroni in prossimità di piante o feritoie, dove creano dei veri e proprio nidi. Spesso, in soggetti predisposti o deboli, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Roccagorga. I calabroni infestano i nostri giardini e le nostre case durante tutta l’estate. Anche senza allergie, la loropuò risultare molto pericolosa per le persone. Ladiè piuttosto dolorosa e, in soggetti sensibili e predisposti, può portare a conseguenze spiacevoli, talvolta severe. Il, un rischio per l’estate Il rischio di incorrere nelladiè più elevato durante i mesi caldi, per via della loro aumentata presenza. Di fatto, con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di trascorrere tempo all’aria aperta e in mezzo alla natura, così come aumenta la presenza degli stessi calabroni in prossimità di piante o feritoie, dove creano dei veri e proprio nidi. Spesso, in soggetti predisposti o deboli, la ...

