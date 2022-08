(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – In questa estate all’insegna dell’ondata di Omicron 5, a colpire l’attenzione sono inevitabilmente i bollettini dei. Ma, andando al di là dei numeri quotidiani e decontestualizzati, com’è andata l’rispetto agli altri Paesi? “All’interno dei 5 maggiori Paesi dell’Europa occidentale non ci sono grosse differenze”, spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente dell’università Statale di Milano. “L’non è un Paese che si distingue per essere andato peggio di altri”. L’esperto guarda i dati di Regno Unito,, Francia, Spagna e Germania: “Il Regno Unito in fase Omicron ha registrato circa 6.500con un picco di circa 1.350 a settimana, quattro settimane fa, al 20 luglio. L’è arrivata un po’ ...

RobertoBurioni : Anche @BertolliniR, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti lavori usciti su COVID, ritiene necessa… - fattoquotidiano : Covid e guerra segnano la fine del “neoliberismo reale”, il settore pubblico dovrà essere più attivo, ma verso qual… - AlexBazzaro : Una seria e rigorosa commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid in Italia e sull’operato del Ministr… - SempreAlessia : RT @Incontricivili: La sentenza della Cassazione conferma che il danno causato dalle terapie geniche mRNA Covid è irreparabile. Poiché la… - YanezPeter : @FreeItaly2022 USA, Russia, Sud Africa, Brasile e Polonia hanno una mortalità in eccesso più alta della nostra (per… -

Adnkronos

...Fisco che ha ripreso a pieno regime la sua attività dopo le 'pause' legate alla pandemia di. ... Oggiche mai l'attività del Fisco è ripresa cosi come sono tornate puntuali le cartelle ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... 'In pochi sanno che l'Islanda negli anni '90 era la Nazione europea che aveva con ilalto tasso di ... Covid, "più morti in Italia Ecco perché non è come sembra"