Cinque persone saranno processate per i commenti su Facebook su un campo rom (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Cinque imputati per propaganda e istigazione a delinquere a causa dei commenti lasciati su Facebook contro i rom del campo di Castel Romano. Ai Cinque - secondo quanto riferisce il quotidiano Latina Oggi - dai 53 e i 72 anni, tutti residenti tra Sermoneta, Sezze e Latina, la procura ha contestato l'aggravante dell'odio razziale e ha disposto la citazione in giudizio. I messaggi - "Bruciatelo", "Buttate del napalm, via tutti", tra gli altri - erano comparsi nel luglio 2020 sotto la notizia del mancato sgombero del campo Nomadi nel gruppo 'Latina Degrado Urbano'. La prima udienza del processo, in cui e' presente una parte offesa, è stata fissata per il 12 maggio del 2023. Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI -imputati per propaganda e istigazione a delinquere a causa deilasciati sucontro i rom deldi Castel Romano. Ai- secondo quanto riferisce il quotidiano Latina Oggi - dai 53 e i 72 anni, tutti residenti tra Sermoneta, Sezze e Latina, la procura ha contestato l'aggravante dell'odio razziale e ha disposto la citazione in giudizio. I messaggi - "Bruciatelo", "Buttate del napalm, via tutti", tra gli altri - erano comparsi nel luglio 2020 sotto la notizia del mancato sgombero delNomadi nel gruppo 'Latina Degrado Urbano'. La prima udienza del processo, in cui e' presente una parte offesa, è stata fissata per il 12 maggio del 2023.

Agenzia_Italia : Cinque persone saranno processate per i commenti su Facebook su un campo rom ?? - voceditalia : Cani ‘eroi’ salvano cinque persone in Sicilia e Lazio - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Sicilia e Lazio: sabato di super lavoro per gli eroi a quattro zampe Cinque persone soccorse dai cani bagnino della Scu… - Gazzettadiroma : Sicilia e Lazio: sabato di super lavoro per gli eroi a quattro zampe Cinque persone soccorse dai cani bagnino della… - KetyMartini : RT @Animal_Genocide: Salvate cinque persone dai #cani bagnino in Sicilia e nel Lazio: a Giardini Naxos e Montalto Castro applausi ai quattr… -