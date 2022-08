Canoa Polo: il Posillipo protagonista ai mondiali di Saint Omer (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 1 minutoPosillipo (Na) – Straordinari risultati per le Nazionali Italiane ai mondiali di Canoa Polo di Saint Omer. La formazione maschile, nella quale militava il compianto atleta rossoverde Antonio Marino, tragicamente scomparso due mesi fa, ha conquistato un prestigioso bronzo, vincendo la finale per il terzo posto contro la Polonia, 5-4 al Golden Goal. Tutta la squadra ha dedicato lo splendido risultato proprio ad Antonio. Tutte le formazioni italiane hanno onorato la memoria di Antonio Marino. Le canoe azzurre hanno portato il nickname e il numero di gara di Antonio: «Toto #8». Ottima prestazione anche della nazionale Senior Femminile, terzo posto e medaglia di bronzo anche per le ragazze azzurre. Tra le protagoniste dell’eccellente risultato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Straordinari risultati per le Nazionali Italiane aididi. La formazione maschile, nella quale militava il compianto atleta rossoverde Antonio Marino, tragicamente scomparso due mesi fa, ha conquistato un prestigioso bronzo, vincendo la finale per il terzo posto contro lania, 5-4 al Golden Goal. Tutta la squadra ha dedicato lo splendido risultato proprio ad Antonio. Tutte le formazioni italiane hanno onorato la memoria di Antonio Marino. Le canoe azzurre hanno portato il nickname e il numero di gara di Antonio: «Toto #8». Ottima prestazione anche della nazionale Senior Femminile, terzo posto e medaglia di bronzo anche per le ragazze azzurre. Tra le protagoniste dell’eccellente risultato ...

