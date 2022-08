Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro di danni per la vendita all'asta dello yacht Force Blue (Di lunedì 22 agosto 2022) L'imbarcazione venne confiscata nel 2010 per reati fiscali. L'imprenditore era Stato condannato in primo e secondo grado ma la Cassazione ribaltò le sentenze, prosciogliendolo da ogni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 agosto 2022) L'imbarcazione venne confiscata nel 2010 per reati fiscali. L'imprenditore eracondannato in primo e secondo grado ma la Cassazione ribaltò le sentenze, prosciogliendolo da ogni ...

gselvaggia : RT @MediasetTgcom24: Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro di danni per la vendita all'asta dello yacht Force Blue #Briatore #Forc… - infoitinterno : Briatore chiede, per lo yacht Force Blue finito all’asta, altri 12 milioni allo Stato - infoitinterno : Briatore, yacht confiscato e finito all'asta/ Già risarcito chiede 12 milioni a Stato - infoitinterno : Briatore chiede allo Stato 12 milioni per il suo yacht - infoitinterno : Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro di danni per il super yacht Force Blue messo all'asta -