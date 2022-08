Benedetta Rossi | come si è presentata alle nozze dell’amica | look incredibile

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 22 agosto 2022)ha conquistato tutti con il suo, presentandosi così. Tempo libero e relax pere suo marito Marco, in procinto di godersi le loro vacanze a casa. Nulla di più piacevole però, visto il magnifico paesaggio marchigiano. Infatti, lui ha così ammesso nelle Instagram stories: “sono due settimane che siamo a casa ma non lavoriamo per stare vicino ai nonni e quindi ci dedichiamo di più a lui (al loro cane Cloud ndr)”.– Altranotizia (Fonte: Google)Ma nel frattempo non è mancato il divertimento, soprattutto per la foodblogger, quale invitata al matrimonio della sua cara amica. Il giorno dopo ha raccontato che suo marito non ha potuto ...