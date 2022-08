Aprilia: l’ultimo commosso saluto a Francesca Testana, in centinaia per il funerale della 26enne morta in discoteca (Di lunedì 22 agosto 2022) Tante, tantissime persone hanno voluto portare l’ultimo saluto a Francesca Testana, la giovane ragazza di 26 anni morta mercoledì scorso durante una serata con le amiche. Oggi pomeriggio, ad Aprilia, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, si sono svolti i funerali della ragazza che hanno richiamato una nutrita folla di persone. Chi era Francesca Testana Tanta la commozione tra i presenti con un applauso che ha accompagnato il feretro della giovane 26enne. Francesca, come è noto, si stava divertendo con le amiche nel noto locale di latina ‘El Paso’, prima di accasciarsi improvvisamente a terra. Inutili, purtroppo, erano stati i tentativi di soccorso con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Tante, tantissime persone hanno voluto portare, la giovane ragazza di 26 annimercoledì scorso durante una serata con le amiche. Oggi pomeriggio, ad, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, si sono svolti i funeraliragazza che hanno richiamato una nutrita folla di persone. Chi eraTanta la commozione tra i presenti con un applauso che ha accompagnato il feretrogiovane, come è noto, si stava divertendo con le amiche nel noto locale di latina ‘El Paso’, prima di accasciarsi improvvisamente a terra. Inutili, purtroppo, erano stati i tentativi di soccorso con la ...

