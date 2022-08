Somalia: finito assedio a jihadisti in albergo Mogadiscio (Di domenica 21 agosto 2022) Le forze di sicurezza somale hanno concluso l'assedio contro gli islamisti di Al - Shabaab che hanno attaccato l'hotel Hayat della capitale Mogadiscio: lo ha reso noto un comandante della sicurezza. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Le forze di sicurezza somale hanno concluso l'contro gli islamisti di Al - Shabaab che hanno attaccato l'hotel Hayat della capitale: lo ha reso noto un comandante della sicurezza. L'...

