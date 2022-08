Milan, Pioli: «Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Mercato? Appena torna Kjaer siamo a posto» (Di domenica 21 agosto 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto una buona partita e sono soddisfatto dei miei ragazzi. siamo riusciti a palleggiare con facilità, ma dovevamo essere meno frenetici. Abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta. Difficile rimproverare qualcosa alla mia squadra, anche se volevamo vincere ma questo è normale». ATTACCO – «Non li ho cambiati per prestazioni insufficienti, ma perché ho altrettanti giocatori forti in panchina e dovevo farli rifiatare. Chiaro che si può sempre migliorare, ma hanno fatto tutti bene». DE KETELAERE – «In crescita. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Stefano, allenatore delha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta Stefano, allenatore delha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto una buona partita e sono soddisfatto deiriusciti a palleggiare con facilità, ma dovevamo essere meno frenetici. Abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta. Difficilequalcosa alla mia squadra, anche se volevamo vincere ma questo è normale». ATTACCO – «Non li ho cambiati per prestazioni insufficienti, ma perché ho altrettanti giocatori forti in panchina e dovevo farli rifiatare. Chiaro che si può sempre migliorare, ma hanno fatto tutti bene». DE KETELAERE – «In crescita. ...

DiMarzio : .@acmilan: le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro l’@Atalanta_BC #SerieA - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - Gazzetta_it : 'Siate senza paura'. Le frasi motivazionali di #Pioli nel tunnel di San Siro #milan - NebbiaDi : @EnrAie88 Boh io non so, se mi sento deluso non sono un degno tifoso immagino, giusto? Persi a zero il centrale cap… - Ftbnews24 : Pagelle Atalanta-Milan 1-1, Bennacer salva Pioli: Malinovskyi segna per restare #SerieA -