Gettone telefonico, oggi hanno un valore inimmaginabile. I collezionisti impazziscono (Di domenica 21 agosto 2022) Gettone telefonico, oggi hanno un valore davvero inimmaginabile. I collezionisti impazziscono all’idea di possederne uno. Cosa c’è da sapere. Incredibile, ma vero: un tempo se volevi chiamare qualcuno mentre eri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 21 agosto 2022)undavvero. Iall’idea di possederne uno. Cosa c’è da sapere. Incredibile, ma vero: un tempo se volevi chiamare qualcuno mentre eri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

luisati13 : @OlgaProzorov Certo, nel paleolitico quando non esistevano i PC e telefonini avevi due alternative 1 Lettera 2 gettone telefonico - CHI_SALVO : Programma elett(o)rale. A nanna dopo carosello Stanlio&Olio il sabato alle 13:00 Tutto il calcio minuto per minuto… - zazoomblog : Gettone telefonico 7607: il suo valore è a dir poco stellare. I dettagli - #Gettone #telefonico #7607: #valore - sonoViolet : @Moonlightshad1 ma certo, non era lui quello del napalm in direzione, o quello che perculava quelli del gettone tel… - F_Baldux : @suzukimaruti @DelioMugnolo ->(sterilizzabile a carico della fiscalità generale, ma chi paga?)sia a carico dei cont… -