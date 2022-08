Europei di Ginnastica Artistica | il team maschile è storico argento

(Di domenica 21 agosto 2022) Monaco – Clamoroso a Monaco di Baviera. Ai Campionatimulti sport in corso in Germania la Nazionale italianadiconquista una storica medaglia d’nella gara a squadre. Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani e Matteo Levantesi firmano un’impresa che alla vigilia sembrava impossibile: 247.494 il punteggio dell’Italia, che si piazza alle spalle della Gran Bretagna (oro, 254.295) e davanti la Turchia (bronzo, 246.162). Si tratta della prima medaglia della storia della nostra Nazionale in un Europeodi. Dopo i risultati meravigliosi delle Fate, anche i ragazzi possono alzare le braccia al cielo. L’Italia c’è. (coni.it) (Foto Simone Ferraro) Clicca qui ...

