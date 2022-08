European Championships, Elisa Balsamo d’argento: bruciata allo sprint dall’olandese Wiebes (Di domenica 21 agosto 2022) Una manciata di centimetri ha separato Elisa Balsamo dal titolo europeo di ciclismo femminile. La 24enne residente a Sarnico è stata superata al fotofinish dall’olandese Lorena Wiebes cogliendo cosi l’argento agli European Championships. Chiamata a riportare l’Italia sul gradino più alto del podio, Balsamo ha sfruttato il lavoro delle colleghe che hanno tenuto sotto controllo l’attacco promosso da Omer Shapira (Israele) e Urška Žigart (Slovenia). Scattate poco dopo il via ufficiale, le due battistrada hanno guadagnato un vantaggio massimo di due minuti prima di esser raggiunte da Elena Cecchini, Audrey Cordon Ragot (Francia) e Stine Borgli (Norvegia) a settanta chilometri dall’arrivo. L’ingresso di ulteriori atlete non ha però permesso alle fuggitive di resistere alla ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) Una manciata di centimetri ha separatodal titolo europeo di ciclismo femminile. La 24enne residente a Sarnico è stata superata al fotofinishLorenacogliendo cosi l’argento agli. Chiamata a riportare l’Italia sul gradino più alto del podio,ha sfruttato il lavoro delle colleghe che hanno tenuto sotto controllo l’attacco promosso da Omer Shapira (Israele) e Urška Žigart (Slovenia). Scattate poco dopo il via ufficiale, le due battistrada hanno guadagnato un vantaggio massimo di due minuti prima di esser raggiunte da Elena Cecchini, Audrey Cordon Ragot (Francia) e Stine Borgli (Norvegia) a settanta chilometri dall’arrivo. L’ingresso di ulteriori atlete non ha però permesso alle fuggitive di resistere alla ...

