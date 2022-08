Bologna Verona LIVE | 0-0 | Subito pericoloso il Verona | traversa di Henry

(Di domenica 21 agosto 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ primo controllo per l’Hellas1’ Occasione Hellasdi: cross teso da destro, l’attaccante si avventa sul limite destro dell’area piccola e conclusione che picchia sullae poi sulla Linea 2’ Occasione Hellas, ...

infoitsport : LIVE Serie A, Atalanta-Milan e Bologna-Verona: segui gli aggiornamenti - CalcioNews24 : Le condizioni dei due giocatori ?? - Nutizieri : LIVE | Serie A, Bologna-Hellas Verona 0-0: Orsolini in attacco e De Silvestri centrale di destra… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Bologna [0] x [0] Hellas Verona Campeonato Italiano 1ª - 2022/2023 2ª Rodada 1 minuto(s) Renato Dal… - Central_HVFC : Rola a bola na Emilia-Romagna!! Bologna x Verona #daiVerona #BolognaVerona -

Sintesi0 - 0 MOVIOLA 1 ' primo controllo per l'Hellas ...Commenta per primo Miguel Veloso, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il: 'Sarà una partita difficile, contro una squadra ben allenata e preparata. Starà a noi restare concentrati dal primo all'...Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Sinisa Mihajlovic ...Di seguito le ultime dai campi su Bologna-Hellas Verona raccolte dagli inviati di TMW: Bologna-Hellas Verona - Domenica 21 agosto, ore 20.45, stadio.