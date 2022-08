Bologna-Verona 1-1 | Henry risponde ad Arnautovic

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022)(ITALPRESS) – Ilin dieci uomini nel finale si accontenta di un pareggio, per 1-1, contro ilnel giorno dell'esordio casalingo in campionato dei rossoblù. Un punto a testa che porta la firma dei bomber: apre, replica. Al Dall'Ara bisogna aspettare trenta secondi per la prima occasione: cross di Tameze, zampata disulla traversa. Sul corner seguente, Lasagna sfiora l'1-0: sponda di testa del numero 9, l'ex Udinese da pochi passi spara fuori. Sul fronte opposto alla prima chance da gol, ilnon perdona. Schouten allarga sulla destra per Kasius che crossa al centro e trova il tocco diin rete. L'Hellas si aggrappa a Thomas, in gol in tutte le ultime quattro partite ...