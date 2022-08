Softball: European Cup 2022, Avigliana nettamente battuta nella finale (Di sabato 20 agosto 2022) Le Avigliana Rebels non vincono la finale dell’European Cup 2022, la terza coppa europea del Softball per ordine di importanza. Le padrone di casa perdono in maniere molto netta contro le belghe Stabroek Chicaboo’s: 0-10 il punteggio finale. Nei primi tre inning Avigliana sostanzialmente regge l’urto, anche se deve subire due punti quasi nella stessa maniera: giro di mazza di Uytendaal, corsa a casa base di van Raemdonck. La differenza è che nella prima ripresa si tratta di un doppio, nella terza di un singolo. Softball: Forlì perde la finale di Premiere Cup 2022, Bollate al terzo posto Il quarto inning, però, è quello fatale. Il cambio al lancio Biasi-Bianchi diventa ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) LeRebels non vincono ladell’Cup, la terza coppa europea delper ordine di importanza. Le padrone di casa perdono in maniere molto netta contro le belghe Stabroek Chicaboo’s: 0-10 il punteggio. Nei primi tre inningsostanzialmente regge l’urto, anche se deve subire due punti quasistessa maniera: giro di mazza di Uytendaal, corsa a casa base di van Raemdonck. La differenza è cheprima ripresa si tratta di un doppio,terza di un singolo.: Forlì perde ladi Premiere Cup, Bollate al terzo posto Il quarto inning, però, è quello fatale. Il cambio al lancio Biasi-Bianchi diventa ...

OA_Sport : Softball: si chiude con la sconfitta di Avigliana in finale l'European Cup 2022 - zazoomblog : Softball European Cup 2022: le Rebels vincono ancora e volano in Finale! - #Softball #European #2022: #Rebels - OA_Sport : Softball: seconda sconfitta per Avigliana in European Cup - zazoomblog : Softball European Cup 2022: Avigliana vince due volte e risale al secondo posto - #Softball #European #2022:… - OA_Sport : Softball: Avigliana procede bene in European Cup -