Ronaldo e i suoi tormenti, i grandi club gli chiudono la porta (Di sabato 20 agosto 2022) La situazione di Cristiano Ronaldo sta facendo parlare a tutte le latitudini, l'ultimo no del Borussia Dortmund gli ha chiuso tutte le strade Cristiano Ronaldo e i suoi tormenti. Nelle ultime settimane da quando si parla del suo addio al Manchester United, il talento portoghese ha collezionato tantissimi no. Troppo alte le richieste di ingaggio e club spaventati dalla potenziale spesa per acquisire le prestazioni del portoghese. L'ultimo no è stato quello del Borussia Dortmund, che tramite il suo Ad ha fatto capire che la loro politica è di puntare sui giovani. Le big si scansano e ormai il futuro di Ronaldo resta tutto da decifrare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

