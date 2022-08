Nubifragi e caldo torrido | il cambiamento climatico presenta il conto E c’è chi pensa al nucleare

(Di sabato 20 agosto 2022) Ilil. Tra le Regioni del Centro Nord in balia di bufere ee quelle del Sud travolte da temperature da bollino rosso, la crisi climatica non dà tregua all’Italia. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha chiesto lo stato d’emergenza regionale della durata di sei mesi. Sulla stessa scia, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo la caduta di frammenti dal campanile di San Marco, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Bombe d’acqua eIn Emilia-Romagna, intanto, a Ferrara non si placano le violente bombe d’acqua e downburst che hanno divelto tetti e sradicato alberi e segnaletica stradale. Continuano, poi, gli allagamenti che stanno devastando le campagne di Massa Lombarda e i frutteti di Faenza. A Bologna, i ...

... con conseguentiestremi su buona parte del Centro - Nord, mentre uneccezionale, fino a 44°C, avvolgeva il Sud, in particolare la Sicilia. Ebbene questo 'Ciclone Atlantico nel Cuore ...Oggi si prospetta in Puglia l'accantonamento del grande. Possibile calo delle temperature anche di dieci gradi rispetto ai due giorni precedenti. Ieri pomeriggioe grandinate in zone del barese. Casamassima, Rutigliano, Triggiano fra gli ...FOGGIA, 20/08/2022 - (ilmeteo) Periodo turbolento sul nostro Paese: negli ultimi giorni abbiamo dovuto fare i conti con il drammatico ...La prossima settimana al Sud ed in Sicilia arriva il maltempo. Si tratta del ciclone atlantico che ha sostato in questi giorni al Nord ...