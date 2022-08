MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sprint Race? Una grande sciocchezza” (Di sabato 20 agosto 2022) L’ufficialità è arrivata quest’oggi. Nel 2023 ci sarà una grande novità, ovvero il Mondiale di MotoGP avrà nel proprio programma la Sprint Race, gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria nel corso del tredicesimo weekend del campionato, hanno annunciato questo epocale cambio di format. Parliamo di una gara extra al sabato con percorrenza sulla metà della distanza prevista del GP della domenica. Le motivazioni di questo mutamento del quadro è quello di attirare più pubblico e il Circus ha bisogno di maggiori entrate anche da parte degli sponsor per la crisi legata al Covid. Contrarierà però ce ne sono tra i piloti e a non farne mistero, in un’intervista su MotoSprint, è stato Fabio Di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) L’ufficialità è arrivata quest’oggi. Nel 2023 ci sarà unanovità, ovvero il Mondiale diavrà nel proprio programma la, gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria nel corso del tredicesimo weekend del campionato, hanno annunciato questo epocale cambio di format. Parliamo di una gara extra al sabato con percorrenza sulla metà della distanza prevista del GP della domenica. Le motivazioni di questo mutamento del quadro è quello di attirare più pubblico e il Circus ha bisogno di maggiori entrate anche da parte degli sponsor per la crisi legata al Covid. Contrarierà però ce ne sono tra i piloti e a non farne mistero, in un’intervista su Moto, è statoDi ...

