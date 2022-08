Mihajlovic: 'Con la Lazio ho sbagliato anch'io. Mercato? Può succedere ancora tanto' (Di sabato 20 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

sportli26181512 : Mihajlovic: “Con la Lazio ho sbagliato anch’io. Mercato? Può succedere ancora tanto”: Mihajlovic: “Con la Lazio ho… - Gazzetta_it : Mihajlovic: “Con la Lazio ho sbagliato anch’io. Mercato? Può succedere ancora tanto” #bolognaverona - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Orsolini? Non porto rancore, con la Lazio dovevamo evitare l'espulsione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Orsolini? Non porto rancore, con la Lazio dovevamo evitare l'espulsione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Orsolini? Non porto rancore, con la Lazio dovevamo evitare l'espulsione' -