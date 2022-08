LIVE – Lotto e Superenalotto oggi, sabato 20 agosto 2022: numeri, vincite e premi DIRETTA (Di sabato 20 agosto 2022) La DIRETTA LIVE dell’estrazione di oggi, sabato 20 agosto 2022, dei due concorsi di Lotto e SuperenaLotto, nella quale vi andremo a proporre, numero dopo numero, le combinazioni di stasera. Sportface.it vi terrà compagnia offrendovi la DIRETTA aggiornata con l’estrazione di ogni singolo numero che andrà a comporre, dalle ore 20, ciascuna delle dieci cinquine delle ruote locali del Lotto, più la ruota Nazionale. A seguire sarà la volta dei sei numeri vincenti del SuperenaLotto con i numeri Jolly e Superstar, quindi a seguire le attese vincite della serata. Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone la DIRETTA testuale in tempo ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Ladell’estrazione di20, dei due concorsi die Superena, nella quale vi andremo a proporre, numero dopo numero, le combinazioni di stasera. Sportface.it vi terrà compagnia offrendovi laaggiornata con l’estrazione di ogni singolo numero che andrà a comporre, dalle ore 20, ciascuna delle dieci cinquine delle ruote locali del, più la ruota Nazionale. A seguire sarà la volta dei seivincenti del Superenacon iJolly e Superstar, quindi a seguire le attesedella serata. Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone latestuale in tempo ...

jisubble : già lo so che non farò nulla di tutto questo e tornerò a guardarmi la solita esibizione di lotto hip hop unit e pia… - infoitcultura : LIVE - LOTTO e Superenalotto oggi, martedì 16 agosto 2022 - zazoomblog : LIVE – Lotto e Superenalotto oggi martedì 16 agosto 2022: numeri vincite e premi DIRETTA - #Lotto #Superenalotto… - zazoomblog : LIVE – Lotto e Superenalotto oggi sabato 13 agosto 2022: numeri vincite e premi DIRETTA - #Lotto #Superenalotto… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: l’otto maschile agguanta il bronzo al fotofinish! Italia a quota tre ori… -