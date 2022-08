LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Carlo Tacchini bronzo nel C1 1000 metri! 5° Samuele Burgo (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 13.06 Quinto posto per Samuele Burgo nel K1 1000 maschile con 3.34.786 che prova a rimontare per una medaglia. L’azzurro sfiora il quarto posto occupato dal tedesco Jakob Thordsen per 30 centesimi. 13.03 Ultima posizione dopo i primi 500 metri per l’italiano ma posizioni serrate: l’azzurro è a due secondi dal podio. 13.02 Adesso tocca a Samuele Burgo Burgo nel K1 1000 maschile. 12.59 L’azzurro conclude in terza posizione fermando il cronometro a 3.51.637 dietro di un secondo dal ceco concludendo un po’ più lontano dal rumeno che chiude a 3.49.681. 12.56 ARRIVA IL bronzo PER Carlo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 13.06 Quinto posto pernel K1maschile con 3.34.786 che prova a rimontare per una medaglia. L’azzurro sfiora il quarto posto occupato dal tedesco Jakob Thordsen per 30 centesimi. 13.03 Ultima posizione dopo i primi 500 metri per l’italiano ma posizioni serrate: l’azzurro è a due secondi dal podio. 13.02 Adesso tocca anel K1maschile. 12.59 L’azzurro conclude in terza posizione fermando il cronometro a 3.51.637 dietro di un secondo dal ceco concludendo un po’ più lontano dal rumeno che chiude a 3.49.681. 12.56 ARRIVA ILPER...

