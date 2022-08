La LuLa, tre gol e porta inviolata: l’Inter non sbaglia contro lo Spezia e si conferma in vetta (Di sabato 20 agosto 2022) Due su due. l’Inter non sbaglia e conquista il secondo successo consecutivo nel campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è ovviamente una seria candidata per la vittoria dello scudetto. I nerrazzurri hanno merito la vittoria contro lo Spezia, gli ospiti non sono stati in grado di piungere in contropiede. La partita non è stata mai in discussione, l’Inter ha controllato la partita con il palleggio, gli ospiti raramente si sono fatti vedere nella metà campo avversaria. I padroni di casa si schierano con la solita coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, a centrocampo c’è Calhanoglu e sulla sinistra Dimarco. Gli ospiti rispondono con Nzola e Agudelo. Nei primi minuti l’Inter attacca ma non riesce a sbloccarla, lo Spezia si ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Due su due.none conquista il secondo successo consecutivo nel campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è ovviamente una seria candidata per la vittoria dello scudetto. I nerrazzurri hanno merito la vittorialo, gli ospiti non sono stati in grado di piungere inpiede. La partita non è stata mai in discussione,hallato la partita con il palleggio, gli ospiti raramente si sono fatti vedere nella metà campo avversaria. I padroni di casa si schierano con la solita coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, a centrocampo c’è Calhanoglu e sulla sinistra Dimarco. Gli ospiti rispondono con Nzola e Agudelo. Nei primi minutiattacca ma non riesce a sbloccarla, losi ...

AmigCallisto : RT @skri_bare_: Prima vittoria stagionale in casa ?? Primo clean sheet?? Ritorno della LuLa?? Tre gol ?? Ho visto partite peggiori. #Inte… - InterTW_ : Tre punti facili facili, grande spirito di squadra e anche belle giocate da parte dei singoli. Siamo solo all'inizi… - Batmarovic : Buonissima prestazione, in crescita anche la condizione fisica, sapere di avere Dzeko e Correa come riserve della L… - Roberto23186246 : RT @theboss_1908: Partita in gestione, la condizione cresce. Molto bene la LuLa si vedono col terzo occhio. I tre in mezzo cominciano a gir… - SevenValaw : RT @skri_bare_: Prima vittoria stagionale in casa ?? Primo clean sheet?? Ritorno della LuLa?? Tre gol ?? Ho visto partite peggiori. #Inte…