Inter | Asllani | “Ho ammirato Sneijder e Pirlo | adesso imparo da Brozovic”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) “ho la fortuna di giocare con, che è un giocatore da cui posso imparare molto. Non ho mai avuto un idolo, ma hodiversi giocatori per temperamento e tecnica, da. L’insegnamento più importante che ho assorbito è quello di rimanere umile, con i piedi ben fissati a terra. Il gol più importante? Per me è stato proprio quello segnato a San Siro contro l’, la scorsa stagione. Ora faccio parte di questa squadra, quindi sicuramente è strano, ma quel gol fa parte del percorso che mi ha portato fin qui”. Queste sono le parole di Kristjanvistato in attesa di-Spezia sui canali ufficiali dei nerazzurri. Il giovane centrocampista ex Empoli, attualmente ...