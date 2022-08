Covid: contagi in calo e un solo decesso in Sardegna (Di sabato 20 agosto 2022) Arretra il virus in Sardegna. I nuovi casi accertati di Covid sono 669 ( - 90), di cui 634 diagnosticati da antigenico. Si registra un solo decesso nelle ultime 24 ore, contro i 6 dell'ultimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Arretra il virus in. I nuovi casi accertati disono 669 ( - 90), di cui 634 diagnosticati da antigenico. Si registra unnelle ultime 24 ore, contro i 6 dell'ultimo ...

