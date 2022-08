Brad Pitt dimentica Angelina Jolie con Emily Ratajkowski: l’attore e la top model si starebbero frequentando (Di sabato 20 agosto 2022) Se negli ultimi giorni il nome di Brad Pitt riempie pagine di giornali per la notizia secondo cui la ex moglie Angelina Jolie avrebbe tentato di farlo arrestare dall’FBI per la famigerata lite avvenuta sul loro jet, ora l’attore è di nuovo sulla bocca di tutti per un gossip che si sta diffondendo a macchia d’olio: quello di un presunto flirt con Emily Ratajkowski. Diversi media internazionali, inclusa la versione polacca di Elle, parlano di questa inaspettata frequentazione. Prima avrebbero trascorso diverse ore in un “salotto privato” in un “ristorante parigino molto elegante”, poi un incontro al Pearl Oyster Bear di New York. Due appuntamenti in continenti diversi appaiono più di una semplice casualità. 58 anni lui, 31 lei e reduce dalla fine del matrimonio con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Se negli ultimi giorni il nome diriempie pagine di giornali per la notizia secondo cui la ex moglieavrebbe tentato di farlo arrestare dall’FBI per la famigerata lite avvenuta sul loro jet, oraè di nuovo sulla bocca di tutti per un gossip che si sta diffondendo a macchia d’olio: quello di un presunto flirt con. Diversi media internazionali, inclusa la versione polacca di Elle, parlano di questa inaspettata frequentazione. Prima avrebbero trascorso diverse ore in un “salotto privato” in un “ristorante parigino molto elegante”, poi un incontro al Pearl Oyster Bear di New York. Due appuntamenti in continenti diversi appaiono più di una semplice casualità. 58 anni lui, 31 lei e reduce dalla fine del matrimonio con ...

