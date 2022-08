Bambino di 4 anni morso da una vipera: ricoverato al Meyer (Di sabato 20 agosto 2022) Il siero può salvarlo. E' stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze un Bambino di 4 anni residente in provincia di Perugia morso a un braccio da un vipera e inizialmente trattato all'ospedale di Foligno. Le sue condizioni sono comunque buone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 agosto 2022) Il siero può salvarlo. E' stato trasferito all'ospedaledi Firenze undi 4residente in provincia di Perugiaa un braccio da une inizialmente trattato all'ospedale di Foligno. Le sue condizioni sono comunque buone L'articolo proviene da Firenze Post.

