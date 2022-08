Asili nido: boom di iscritti e rette dimezzate per i bimbi residenti - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 20 agosto 2022) L'assessore Galleni precisa che 'aumenta lievemente il costo di mensa ma era inevitabile con i prezzi delle materia ... Leggi su lanazione (Di sabato 20 agosto 2022) L'assessore Galleni precisa che 'aumenta lievemente il costo di mensa ma era inevitabile con i prezzi delle materia ...

ItaliaViva : Abbiamo il dovere di portare a termine le riforme avviate con il governo #Draghi. Lo dobbiamo alle cittadine e ai c… - elenabonetti : Pubblicate le graduatorie per oltre 3 miliardi dal Pnrr per asili nido e scuole dell’infanzia: mai prima d’ora un i… - sbonaccini : L’INGLESE IN TUTTI GLI ASILI NIDO E NELLE MATERNE DELL’EMILIA-ROMAGNA Stiamo ricevendo tanti apprezzamenti per ave… - palermo24h : Pnrr Calabria, oltre 220 milioni per le scuole dell’infanzia e asili nido - ABosurgi : RT @RossellaLatempa: PIÙ ASILI NIDO PER TUTTI E chi non vive in Emilia Romagna ma in Calabria? Basta un voucher statale, e potrà andare ne… -