Amici 22, al via la prima registrazione | Ecco quando (Di sabato 20 agosto 2022) Amici 22, parte la prima registrazione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: Ecco la data ufficiale Sta per partire la registrazione del talent show che mette in evidenza i talenti dei giovani artisti e che vede alla conduzione la strepitosa Maria De Filippi. Manca quasi un mese e a svelare la data è stata la pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver. Si partirà con la prima registrazione di Amici 22 il prossimo 15 settembre. "Habemus data anche per Amici 22. La prima registrazione del pomeridiano è prevista per giovedì 15 (In onda da domenica 18)". Leggi anche–> Vacanze separate per due ex gieffine: amiche nella casa e nella vita reale Dunque per la gioia dei telespettatori di ...

