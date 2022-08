Udinese, Sottil: “Siamo concentrati per l’esordio in casa” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato a Udinese Tv in vista del match di domani contro la Salernitana. Ecco le sue parole: “Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano. Il lavoro si è concentrato su carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo all’esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione. Sarà battaglia aperta, perché c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico. La sconfitta con il Milan ha lasciato rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico dell’, Andrea, ha parlato aTv in vista del match di domani contro la Salernitana. Ecco le sue parole: “Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano. Il lavoro si è concentrato su carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo allingo con grande concentrazione e determinazione. Sarà battaglia aperta, perché c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico. La sconfitta con il Milan ha lasciato rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti ...

