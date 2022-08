Serie A: Ufficiale: Gio Simeone, nuovo giocatore Npoles (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-18 12:00:35 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: EÈ Ufficiale. Il figlio maggiore di Diego Pablo El Cholo Simeone, Giovanni Simeone firma per il Napoli. La squadra napoletana e il calciatore argentino erano in trattativa da alcune settimane e, Come MARCA ha potuto anticipare, la firma è finalmente diventata Ufficiale. Simeone arriva dall’Hellas Verana in prestito, con opzione di acquisto in base agli obiettivi la prossima estate. La scorsa settimana hai visto ‘Gio’? Simeone nella città di Napoli, superare la visita medica entrare a far parte della squadra italiana. La squadra ‘partenopea’ ha vinto la gara contro il Nizza contro la Juventus, che ha lottato fino all’ultimo per l’attaccante argentino. ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-18 12:00:35 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: EÈ. Il figlio maggiore di Diego Pablo El Cholo, Giovannifirma per il Napoli. La squadra napoletana e il calciatore argentino erano in trattativa da alcune settimane e, Come MARCA ha potuto anticipare, la firma è finalmente diventataarriva dall’Hellas Verana in prestito, con opzione di acquisto in base agli obiettivi la prossima estate. La scorsa settimana hai visto ‘Gio’?nella città di Napoli, superare la visita medica entrare a far parte della squadra italiana. La squadra ‘partenopea’ ha vinto la gara contro il Nizza contro la Juventus, che ha lottato fino all’ultimo per l’attaccante argentino. ...

DiMarzio : #Calciomercato I @TorinoFC_1906, ufficiale l'arrivo di Perr #Schuurs dall'@AFCAjax - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Un nuovo esterno per Gasperini. Preso Soppy dall'Udinese - qui_si : Si avvicina il primo impegno ufficiale del nuovo Catania, domenica 21 alle 16 allo stadio ' Valentino Mazzola' di S… - sportli26181512 : Serie A, la programmazione televisiva delle prossime quattro giornate: Di seguito, il calendario ufficiale e la div… - pakytarantino : RT @SociosItalia: ?? GIVEAWAY ?? Non perdetevi il nostro contest per festeggiare il ritorno del campionato più bello del mondo. In palio:… -