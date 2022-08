“Mi sento proprio fica”: Arisa si mostra così sui social (Di venerdì 19 agosto 2022) “Mi sento proprio fica”, scrive sui social Arisa in basso ad uno scatto in cui si mostra proprio così. Arisa è sempre molto impegnata ma in quest’ultimo anno lo è stata ancora di più dato che l’abbiamo vista anche in un ambito completamente diverso. L’anno scorso infatti ha partecipato a Ballando con le stelle, in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 agosto 2022) “Mi”, scrive suiin basso ad uno scatto in cui siè sempre molto impegnata ma in quest’ultimo anno lo è stata ancora di più dato che l’abbiamo vista anche in un ambito completamente diverso. L’anno scorso infatti ha partecipato a Ballando con le stelle, in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

giukook_ : MI SENTO PROPRIO COME JIN - ScarlettKKH : @msgelmini @Azione_it Quando mi si parla di #AgendaDraghi mi sento preso per il culo. Come quando, per paura, si in… - sekyxox : ultimamente mi sento proprio stranx, percepisco sensazioni assurde come se stesse per accadere qualcosa e difatti ho sempre ragione basta - CercoMeStessa : @paolobitwo @PaoloLeChat @ciencio_tpw Eh, infatti lo volevo leggere in inglese proprio perché sento che è mal tradotto. - SimoTaboga : @ehbeheggia Faccio il suo stesso lavoro. Non voglio cadere nel mainsplaining, non voglio deluderti con un 'non siam… -