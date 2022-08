"La verità arriverà": la frase bomba della Lecciso su Romina Power, esplode il caso (Di venerdì 19 agosto 2022) Loredana Lecciso ancora una volta mette nel mirino Romina Power. Parole di fuoco quelle della showgirl, compagna di Al Bano, che riapre vecchie ferite dopo la separazione tra lo stesso Al Bano e la Power. In un'intervista a Nuovo tv la Lecciso avrebbe detto questa frase sulla Power: "La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente". Poi parla del suo futuro e della sua carriera: "Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi". Poi tra le righe lancia un'altra frecciatina alla Power con una frase che descrive il suo attuale rapporto con Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Loredanaancora una volta mette nel mirino. Parole di fuoco quelleshowgirl, compagna di Al Bano, che riapre vecchie ferite dopo la separazione tra lo stesso Al Bano e la. In un'intervista a Nuovo tv laavrebbe detto questasulla: "Laviene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente". Poi parla del suo futuro esua carriera: "Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi". Poi tra le righe lancia un'altra frecciatina allacon unache descrive il suo attuale rapporto con Al ...

MCossato : @BeaLorenzin @Deputatipd @EnricoLetta Non ne hanno azzeccata una i virologi , ovviamente la gente che guarda solo l… - ZonaBianconeri : RT @pep_qui: Tanto se Zaniolo non arriverà, troverà una scusa banale che noi, facenti parte del popolino, non potremmo mai capire perché la… - pep_qui : Tanto se Zaniolo non arriverà, troverà una scusa banale che noi, facenti parte del popolino, non potremmo mai capir… - Pern_Cross : @GiovaAlbanese Siete tutti ad inventare storie ma la verità la nascondete arriverà prima della fine del calciomercato. - Alessdan1 : @Masssimilianoo parole sacrosante di Verità. CHI darà il proprio Voto alla Dx appoggerà il Peggio e state certi che… -