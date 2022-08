La chiamano pace fiscale, ma è un regalo agli evasori: le destre contro i poveri preparano il colpo di spugna per chi li affama (Di venerdì 19 agosto 2022) Eccola qua Giorgia Meloni, pronta a cavalcare con tutta la sua boria migliore una “sinistra” che vede solo lei, intesa a dileggiare gli avversari più che a raccontare il suo programma mentre l’alleanza di centrodestra si scanna sui nomi da mettere in lista. Bugie sul Reddito di cittadinanza Si parte, manco a dirlo, dall’attacco del reddito di cittadinanza: “Il Reddito di cittadinanza ha fallito – spiega Meloni – come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia quei sarebbe di 9 miliardi all’anno la spesa per sostenere la misura. Qui c’è già la prima mezza bugia: si parla di 5,9 miliardi di euro per il 2019, 7,2 miliardi per il 2020 e 7,4 miliardi per il 2021, stabilendo un limite di spesa di 7,3 miliardi annui a partire dal 2022. Si continua poi a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Eccola qua Giorgia Meloni, pronta a cavalcare con tutta la sua boria migliore una “sinistra” che vede solo lei, intesa a dileggiare gli avversari più che a raccontare il suo programma mentre l’alleanza di centrodestra si scanna sui nomi da mettere in lista. Bugie sul Reddito di cittadinanza Si parte, manco a dirlo, dall’attacco del reddito di cittadinanza: “Il Reddito di cittadinanza ha fallito – spiega Meloni – come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia quei sarebbe di 9 miliardi all’anno la spesa per sostenere la misura. Qui c’è già la prima mezza bugia: si parla di 5,9 miliardi di euro per il 2019, 7,2 miliardi per il 2020 e 7,4 miliardi per il 2021, stabilendo un limite di spesa di 7,3 miliardi annui a partire dal 2022. Si continua poi a ...

RobertoFerramol : RT @BrianoGianluca: La chiamano pace fiscale, ma è un regalo agli evasori: le destre contro i poveri preparano il colpo di spugna per chi l… - MauroCapozza : RT @giuliocavalli: La chiamano pace fiscale, ma è un regalo agli evasori - lollo70bi : RT @giuliocavalli: La chiamano pace fiscale, ma è un regalo agli evasori - lodisa48 : RT @giuliocavalli: La chiamano pace fiscale, ma è un regalo agli evasori - LuigiAssecasa : RT @serebellardinel: I soldi per #redditodicittadinanza misura certificata da #Istat e presente in #Europa,sfama italiani che lavorano,ma c… -