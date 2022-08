Kiev, tre distretti di Kharkiv colpiti dai russi nella notte (Di venerdì 19 agosto 2022) L'artiglieria russa ha continuato a bombardare Kharkiv durante la notte, colpendone tre distretti: lo ha dichiarato il sindaco della città ucraina, Ihor Terekhov, citato dall'agenzia ucraina Ukrinform. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) L'artiglieria russa ha continuato a bombardaredurante la, colpendone tre: lo ha dichiarato il sindaco della città ucraina, Ihor Terekhov, citato dall'agenzia ucraina Ukrinform.

Sindaco, almeno un ferito. Colpita area residenziale