IMPACT | Stabilito lo sfidante di Josh Alexander per Bound for Glory

(Di venerdì 19 agosto 2022) Perfor, uno dei PPV più attesi dell’anno in casaWrestling, mancano ancora circa due mesi, ma la card si va già formando e stanotte nel main event dell’episodio settimanale diè stato scelto il #1 contender che sfideràil prossimo 7 Ottobre. Match particolare Ad affrontarsi nel main event per ottenere la title shot sono stati Sami Callihan, Moose, Bandido, Eddie Edwards, Steve Maclin e Rich Swann in un six-way elimination match, in cui solo due atleti alla volta potevano stare sul ring ed erano consentiti i tag. Il primo ad esser stato eliminato è stato Sami Callihan dopo una potente spear di Moose, il quale però pochi istanti dopo si è fatto sorprendere da Maclin con un roll-up. Andando avanti nel match Bandido ha eliminato Maclin ...

