Filippo Tortu: "Volevo l'oro. 4×100 danneggiata e si fa finta di niente, invece la Turchia…"

Filippo Tortu ha conquistato una splendida medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 si presentava tra i grandi favoriti della vigilia e non ha deluso le aspettative a Monaco, riportando l'Italia sul podio continentale nel mezzo giro di pista a distanza di ben 44 anni dalle magie di Pietro Meannea. Il velocista lombardo ha corso una finale eccellente con 0,3 m/s di vento contrario: uscita dai blocchi di partenza non così brillante (0.178), ma poi una bella curva e un lanciato in cui ha superato il britannico Charles Dobson, accodandosi agli altri due britannici Zharnel Hughes (20.07) e Nethaneel Mitchell-Blake (20.17). Il tempo di 20.27 non è eccezionale in termini assoluti, ma vanno considerate le difficili condizioni ambientali in Baviera.

ItaliaTeam_it : FINALE PER PIPPO! ? 20.29 per Filippo Tortu nei 200 m a #Munich2022! #ItaliaTeam | @FilippoTortu | @atleticaitalia - ItaliaTeam_it : EVVAIIIIIIIIIIIIII! ?? 20.27 in finale e medaglia di bronzo per Filippo Tortu nei 200 metri! #ItaliaTeam |… - Coninews : GRANDE FILIPPO! ???? Con 20.27 Filippo Tortu è BRONZO nei 200 metri! E ANDIAMO! #ItaliaTeam #Munich2022… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il velocista ha chiuso la gara con 20,27 secondi - FebyTH : RT @WarmenBent: Bravo Filippo #Tortu! Ottimo bronzo.Continua un percorso importante nei 200m e si chiude idealmente 1anno di gare culmina… -